Посол Азербайджана у министра иностранных дел Ирана
Новый посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил в четверг копию верительных грамот министру иностранных дел Исламской Республики Хосейну Амирабдоллахяну. Об этом сообщает ИРНА.
Новый посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил в четверг копию верительных грамот министру иностранных дел Исламской Республики Хосейну Амирабдоллахяну. Об этом сообщает ИРНА.
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