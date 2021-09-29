Посол Азербайджана у министра иностранных дел Ирана

Новый посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил в четверг копию верительных грамот министру иностранных дел Исламской Республики Хосейну Амирабдоллахяну. Об этом сообщает ИРНА.