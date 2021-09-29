Саркози будет сидеть дома в тюрьме

Николя Cаркози по новому делу получил 1 год тюрьмы, будет отбывать срок дома под электронным наблюдением, сообщает РИА Новости. Сам Саркози на оглашение приговора не пришел. Бывшего президента Франции в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.

Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года.

Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний.

Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.

В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози – в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.

Ранее прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.