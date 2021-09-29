Powerball США разыграет $620 млн. Кто-то из Азербайджана может стать мультимиллионером в эти выходные
Следующий тираж лотереи Powerball США пройдет в субботу. На кону $620 миллионов долларов, и это крупнейший лотерейный приз в мире на сегодняшний день. Тот, кому повезет угадать выигрышную комбинацию по результатам тиража в субботу, получит на руки сумму, которая даже после вычета всех федеральных налогов эквивалентна 248 тысячам медианных зарплат разработчика в Азербайджане.
Эти 446 миллионов уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!
Ближайший тираж, в котором будет разыграно 620 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 2 октября. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.
Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет, и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов, и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.
“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия осмогут отправиться, после того как выиграют невероятный лотерейный приз в $620 миллионов,” – добавляет представитель спецслужбы theLotter Адриан Коореманс.
• Джекпот Powerball достиг $620 млн.
• Для вашего удобства сервис запустил спецсайт Thelotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!
• Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!
Вот как это работает
Как гласят правила лотереи Powerball, "вам не нужно быть американским гражданином или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. - Используя онлайн лотерейный сервис theLotter, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”
Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:
Среди самых известных победителей на сайте – М.М. из Багдада, который угадал все шесть номеров в розыгрыше лотереи Орегон Мегабакс 24 августа 2015 г., став единоличным обладателем джекпота в $6,4 миллиона! TheLotter доставил М.М. в Орегон через полмира, где он благополучно получил свой приз!
Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Азербайджана?
theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже по лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США, эта цена уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.
Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!
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