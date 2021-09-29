Powerball США разыграет $620 млн. Кто-то из Азербайджана может стать мультимиллионером в эти выходные

Следующий тираж лотереи Powerball США пройдет в субботу. На кону $620 миллионов долларов , и это крупнейший лотерейный приз в мире на сегодняшний день. Тот, кому повезет угадать выигрышную комбинацию по результатам тиража в субботу, получит на руки сумму, которая даже после вычета всех федеральных налогов эквивалентна 248 тысячам медианных зарплат разработчика в Азербайджане.

Эти 446 миллионов уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 620 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 2 октября. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет, и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов, и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия осмогут отправиться, после того как выиграют невероятный лотерейный приз в $620 миллионов,” – добавляет представитель спецслужбы theLotter Адриан Коореманс.

• Джекпот Powerball достиг $620 млн.

• Для вашего удобства сервис запустил спецсайт Thelotter.net, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

• Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

Как гласят правила лотереи Powerball, "вам не нужно быть американским гражданином или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. - Используя онлайн лотерейный сервис theLotter, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

Среди самых известных победителей на сайте – М.М. из Багдада, который угадал все шесть номеров в розыгрыше лотереи Орегон Мегабакс 24 августа 2015 г., став единоличным обладателем джекпота в $6,4 миллиона! TheLotter доставил М.М. в Орегон через полмира, где он благополучно получил свой приз!