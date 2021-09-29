Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:46

Накануне лидер Казахстана, председатель Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев заявил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности. Аксакал политики безусловно прав. Постамериканский Афганистан действительно стал катализатором глубочайших изменений в регионе, последствия которых нам еще предстоит осмыслить. Более того – он расколол Центральную Азию: Таджикистан примеряет на себя роль лидера антиталибской коалиции, Узбекистан и Туркменистан стремятся к налаживанию отношений с «Талибаном». Казахстан и Киргизия ищут свое место в этом процессе.

И все это происходит не в вакууме: на днях ряд афганских политиков и чиновников бывшего правительства Ашрафа Гани, которые бежали из Афганистана после прихода к власти движения «Талибан», объявили о создании правительства в изгнании. Причем в качестве боевого крыла этого правительства заявлен Фронт национального сопротивления (ФНС) под руководством Ахмада Масуда-младшего. А две недели назад глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал К. Маккензи на встрече с министром обороны Казахстана Бектановым прямо намекнул на угрозы, которые «ожидают казахов у восточных границ со стороны исламистов из Афганистана». Намек можно понимать как угодно – но выглядит все тревожно. Старая система безопасности в Центральной Азии, просуществовавшая почти тридцать лет и основанная на том, что Россия является гарантом военно-политической стабильности региона, сломалась. И не только потому, что американцы выдернули из нее стержень, сдав Афганистан талибам. Но и потому, что за последнее десятилетие и у республик Центральной Азии оформились собственные интересы, не всегда совпадающие с интересами российского «гаранта». И потому, что появились новые силы и игроки – те же Китай и Турция, готовые предлагать государствам региона новые привлекательные перспективы сотрудничества.