В Азербайджане приступил к работе новый Центр командного управления, целью которого является обеспечение стабильного управления силами и средствами, находящимися в непосредственном подчинении командования Сухопутных войск, взаимодействия с другими родами войск, анализа и информирования вышестоящего командования о данных, поступающих из штабов и войск, сообщили в Министерстве обороны.

В центре, функционирующем во взаимодействии с центральным командным пунктом оборонного ведомства, был представлен брифинг, посвященный событиям, произошедшим в течение дня в воинских частях, подчиненных командованию Сухопутных войск, а также на приграничных территориях. Также были заслушаны доклады командиров.