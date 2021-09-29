Алиханов убил незнакомца и закопал тело во дворе соседей

В отдел полиции Сумгаитского городского управления полиции поступила информация о том, что 29 сентября в одном из домов в дачном массиве в Новханы житель Товуза Р.Алиханов киркой убил вошедшего во двор 40-45-летнего мужчину и закопал его тело во дворе соседнего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции и прокуратуры города приняли соответствующие меры. Тело убитого было эксгумировано, принимаются меры по установлению личности покойного. Р.Алиханов задержан и передан следствию.