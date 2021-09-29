Завтра в Баку дождливо
В первый день октября в Баку и на Апшеронском полуострове временами будет дождливо, днем преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 13-15, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 октября на Апшероне ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливневые, на горных территориях возможен снег. Утром местами туман. Ветер восточный. Ночью 12-15, днем 16-19 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 8-12 градусов тепла.