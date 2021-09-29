Samsung запускает свой официальный веб-сайт в Азербайджане

В каждом разделе на сайте представлены новинки производителя и непревзойденные хиты продаж. Свойства каждого из девайсов описаны в мельчащих деталях - и все это на нашем родном языке. Наконец, вся необходимая информация о продуктах собрана в одном месте, и больше вам не придется бродить в просторах интернета в поисках нужной информации о характеристиках устройств. Также теперь есть возможность сразу же приобрести понравившийся продукт прямо на сайте, через сеть дистрибьюторов.

Отличная новость от Samsung! Южно-Корейская компания запустила свой официальный сайт в Азербайджане. Теперь доступ к любимой продукции стал еще проще.

Сам процесс осуществления заказа очень прост. Вы просто проходите на страницу заказа, и вам предлагают выбрать сеть магазинов официальных дистрибьюторов, настроить конфигурацию вашего девайса под свои предпочтения: выбрать цвет, характеристики, а также подробно описывается, что в итоге вы получаете «в упаковке». Дополнительно система сама предложит вам подходящие дополнения к продукту, например, при покупке смартфона вам будут предложены сочетающиеся аксессуары, такие как умные часы или беспроводные наушники.

Внимание! Sasmung подготовил специальную промоакцию к запуску официального сайта. Теперь, просто выбирая понравившийся продукт или изучая его характеристики, у вас есть шанс выиграть специальные призы. Таким образом, чтобы участвовать в акции, вам необходимо пройти по ссылке и заполнить форму. После заполнения ваших личных данных вам будет предложено ответить на несколько вопросов. Вопросы охватывают не продукцию Samsung, но также основаны на ваших предпочтениях. После того как вы ответите на все 8 вопросов, появится окошко о подтверждении вашего участия в конкурсе. Не забудьте, что для некоторых вопросов вы можете использовать сразу несколько ответов.

3 победителя конкурса будут выбраны случайным образом в прямом эфире из числа участников, заполнивших опрос, и получат шанс выиграть:

Смартфон - Galaxy S21 Ultra

Телевизор - The Serif

Пылесос - Jet™️ Bot AI+

Конкурс продолжается до 30 сентября, так что успейте поучаствовать в розыгрыше и попытать свою удачу!