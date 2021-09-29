Позиция Путина по Карабаху на встрече с Эрдоганом: делимитация границы и Зангезурский коридор

Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии и Карабахе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Региональные конфликты также плотно были на повестке дня, обменялись мнениями по Сирии детально, говорили по Афганистану, по Ливии и, конечно же, речь заходила и по карабахскому урегулированию," - сказал Песков.

Он отметил, что с российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры (имеется в виду Зангезурский коридор).

Отметим, что и президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на скорейшей делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией и скорейшем восстановлении траспортной инфраструктуры, в первую очередь строительстве Зангезурского коридора. На днях И.Алиев заявил, что Азербайджан полностью исполнил взятые на себя обязательства и завершил строительство до армянской границы. Однако деструктивизм правительства Пашиняна мешает полной реализации соглашения.