Эрдоган заявил о полной договоренности с Путиным

Как сообщает Анадолу, в беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера, Эрдоган заявил, что Турция сохраняет приверженность всем пунктам договоренностей с РФ по Сирии. Никаких отклонений по этому вопросу нет, подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган также подчеркнул, что, несмотря на неприятие США, Анкара не намерена отступать в вопросе ЗРК С-400. «Мы детально обговорили в Сочи этот вопрос, обсудили пути дальнейшего продвижения сотрудничества в оборонной сфере», - сообщил президент Турции.

Глава государства привлек внимание к усилиям Анкары по возвращению сирийских беженцев на родину. «Более 1 млн сирийцев вернулись из Турции на родину, из них 400 тыс. в Идлиб. Мы продолжаем усилия по обеспечению безопасного возвращения сирийцев», - отметил Эрдоган.

Президент Турции сообщил далее, что обратил внимание Путина на наличие офиса террористов PKK/YPG в Москве. Турция готова к укреплению сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, сказал Эрдоган.

В продолжение сирийской тематики турецкий лидер подверг критике политику Вашингтона в регионе.

Эрдоган открыто назвал координатора президента США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка «режиссером» террористов PKK/YPG/PYD.

«Это лицо гуляет в обнимку с террористами», - сказал президент Турции, отметив, что контакты Макгерка с террористами, против которых ведет борьбу Турция, серьезно беспокоят Анкару.