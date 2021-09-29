Граждане Армении устроили побег при депортации из Москвы

В Москве ищут гражданина Армении, который сбежал от конвоира в аэропорту Внуково. Беглеца привезли в аэропорт, откуда его и еще одного мужчину должны были депортировать в Армению, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Уточняется, что оба выдворяемых были судимы за кражу. Инцидент произошёл в тот момент, когда конвоир повёл сдавать тест на коронавирус 58-летнего Александра Эмухвари и 50-летнего Александра Давитана перед их депортацией в Ереван. Оба мужчины были судимы за кражу. Как оказалось, рядом с терминалом D их ждал сообщник на такси.

Давитану удалось вырваться и запрыгнуть в машину. Сотрудник конвойной службы побежал за ним, но был сбит автомобилем. В настоящее время он госпитализирован, сбежавшего разыскивают.