В Афганистане начались бои талибов с ИГИЛ
В афганской провинции Забуль в результате боев с террористами "Исламского государства" погибли по меньшей мере 17 талибов, сообщает телеканал Kabul News.
По данным СМИ, боевики ИГИЛ устроили засаду.
Накануне издание Хама Пресс сообщило, что талибы объявили о начале операции против боевиков ИГ в провинции Нангархар, а также в столичном регионе из-за серии взрывов и вооруженных нападений. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане".