Асад не интересен Вашингтону

США не рассматривают нормализацию дипломатических отношений с правительством президента Сирии Башара Асада и недовольны, когда это делает кто-то другой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Alarabia News.

«США не будут нормализовать или улучшать дипломатические отношения с режимом Асада. В то же время мы не приветствуем контакты других стран с режимом, который совершает зверства в отношении собственного народа», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Как пишет сайт The Jerusalem Post, это заявление было сделано в ответ на просьбу Reuters прокомментировать решение Иордании полностью открыть основные пограничные переходы на границе между странами. На такую меру власти страны пошли, чтобы помочь экономике не только Сирии, но и самой Иордании, которая испытывает серьезные экономические трудности.

Израильский сайт «Детали» напоминает, что 19 сентября в Аммане состоялась встреча глав военных ведомств Иордании и Сирии, на которой обсуждали вопросы безопасности границы. Министр обороны Сирии Али Абдалла Аюб встретился с главнокомандующим войсками Иордании Юсефом Унайти.

Отметим, что США приостановили свое дипломатическое присутствие в Сирии с 2012 года.