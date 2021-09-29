День памяти - не только день скорби

Тамилла Алиева, собкор 15:46

27 сентября в Азербайджане, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоялся День памяти о погибших во время 44-дневной Отечественной войны. Вооруженные силы Азербайджана, отразив провокацию армянских вооруженных подразделений, победоносно завершили карабахскую войну, восстановив территориальную целостность азербайджанского государства. День памяти послужил еще одной уникальной возможностью для проявления потенциала азербайджанской диаспоры, которая день ото дня расширяет свой потенциал, географию деятельности и методы противодействия влиятельному армянскому лобби.

Президент Ильхам Алиев в обращении к народу в связи с Днем памяти особо отметил активность азербайджанцев, проживающих за рубежом, что служит самой высокой оценкой деятельности азербайджанской диаспоры. Массовые акции, демонстрации, уголки памяти, организованные нашей диаспорой, которая максимально воспользовалась выпавшим событийным поводом, - в американских штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Северная Каролина, Юта, Пенсильвания, Калифорния, Массачусетс, в Канаде, Соединенном Королевстве, Австралии, Израиле, Турции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Украине, Молдове, России, Иордании, Султанате Оман и других странах раскрыли сущность оккупационного режима, который удерживал на протяжении 30 лет исконные азербайджанские земли.