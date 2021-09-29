В Германии арестовали 96-летнюю экс-секретаршу, причастную к убийству 11 тысяч человек

Бывшая сотрудница концлагеря подозревается в причастности к убийству более чем 11 тыс. человек за время своей работы в концлагере Штутгоф с июня 1943 по апрель 1945 годов.

Дело рассматривалось судебной палатой по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений подозреваемой еще не было 21 года.

Концентрационный лагерь Штутгоф функционировал на территории Польши в районе нынешнего Гданьска. В лагере было умерщвлено не менее 65 тыс. узников, над которыми проводились медицинские эксперименты, а из тел погибших производилось мыло.