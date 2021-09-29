Порой слово «победа» у кого-то вызывает раздражение… нам пишет депутат Рази Нуруллаев
30 лет назад без своих покровителей Армения однозначно не смогла бы захватить территории Азербайджана. Немалую роль в том, что это произошло, сыграл и такой фактор, как нестабильность в тот период только-только обретшего независимость азербайджанского государства. Наша страна была в самом начале своего пути развития и укрепления. Национального единства к тому времени достичь не удалось, экономика находилась в упадке, новые политики, не имеющие никакого опыта управления государством, вели борьбу не за становление страны, а за собственные кресла.
Именно в такой критический для Азербайджана момент Армения нанесла удар в спину соседней, когда-то дружественной республики. Напрочь забыв, что именно азербайджанцы приютили на своей земле армян в трудные для них времена.
Азербайджан в той первой карабахской войне не имел ни регулярной армии, ни оружия. В стране царила экономическая разруха, одно за другим происходили социальные потрясения, немалая часть населения оказалась не просто за чертой бедности, а буквально голодала. И на этом удручающем фоне мы вынуждены были защищать свою территориальную целостность. Надо сказать, что несмотря на все перечисленные трудности, народ Азербайджана сражался с честью, бился за каждую пядь родной земли, воевал против до зубов вооруженной ельцинской Россией Армении порой с охотничьими ружьями, но не сдавался.
А мир тем временем молча взирал на противозаконные действия Армении, звериную жестокость, проявляемую ее военщиной по отношению к солдатам противника и мирному населению.
Но сломить наш дух, нашу любовь к Родине ей не удалось. 30 лет - срок немалый, это треть века. Но мы не забыли родную землю, оказавшуюся под пятой захватчика, не смирились с ее потерей. Мы работали и строили свое государство, свою армию и сделали ее одной из самых сильных в мире. Мы жили с уверенностью, что Карабах наш и вернется к нам…
Порой слово «победа» у кого-то вызывает раздражение. Мне это трудно понять. А какой может быть победа? Да, еще есть не до конца разрешенные проблемы, имеются территории в зоне ответственности российских миротворцев. Но ведь всего за 44 дня освобожден потерянный в результате агрессии Армении Карабах. Мы годами отмечали освобождение в апрельскую войну Лелетепе. Почему же теперь, когда иго оккупации сброшено со стольких территорий, кто-то позволяет себе скепсис?
И Ханкенди однозначно Азербайджан, наша земля. Просто на территории, контролируемой миротворцами, живут армяне, переселенные туда двести лет назад. Им придется сделать выбор: они должны или принять гражданство Азербайджана и получить азербайджанский паспорт, или переехать в Армению. Нам же пока надо набраться терпения, выдержки и, конечно же, гордиться одержанной дорогой ценой победой, прославлять ее и наших отважных воинов. Мы уже страна-победитель, мы впервые в истории независимого Азербайджана освободили от оккупации свои земли и вправе этим гордиться.
А еще должны заботиться об участниках войны, солдатах и офицерах, которые подарили нам радость этой победы, о семьях шехидов. Им необходимо помогать, никогда не упускать из виду проблемы нуждающихся в поддержке, решать их…