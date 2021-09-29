Порой слово «победа» у кого-то вызывает раздражение… нам пишет депутат Рази Нуруллаев

Рази Нуруллаев, депутат Милли Меджлиса, специально для haqqin.az

30 лет назад без своих покровителей Армения однозначно не смогла бы захватить территории Азербайджана. Немалую роль в том, что это произошло, сыграл и такой фактор, как нестабильность в тот период только-только обретшего независимость азербайджанского государства. Наша страна была в самом начале своего пути развития и укрепления. Национального единства к тому времени достичь не удалось, экономика находилась в упадке, новые политики, не имеющие никакого опыта управления государством, вели борьбу не за становление страны, а за собственные кресла.

Хаос парализовал новорожденный Азербайджан в 1992 году

Именно в такой критический для Азербайджана момент Армения нанесла удар в спину соседней, когда-то дружественной республики. Напрочь забыв, что именно азербайджанцы приютили на своей земле армян в трудные для них времена.

Азербайджан в той первой карабахской войне не имел ни регулярной армии, ни оружия. В стране царила экономическая разруха, одно за другим происходили социальные потрясения, немалая часть населения оказалась не просто за чертой бедности, а буквально голодала. И на этом удручающем фоне мы вынуждены были защищать свою территориальную целостность. Надо сказать, что несмотря на все перечисленные трудности, народ Азербайджана сражался с честью, бился за каждую пядь родной земли, воевал против до зубов вооруженной ельцинской Россией Армении порой с охотничьими ружьями, но не сдавался.

А мир тем временем молча взирал на противозаконные действия Армении, звериную жестокость, проявляемую ее военщиной по отношению к солдатам противника и мирному населению.

Но сломить наш дух, нашу любовь к Родине ей не удалось. 30 лет - срок немалый, это треть века. Но мы не забыли родную землю, оказавшуюся под пятой захватчика, не смирились с ее потерей. Мы работали и строили свое государство, свою армию и сделали ее одной из самых сильных в мире. Мы жили с уверенностью, что Карабах наш и вернется к нам…

А в 2020 году Армении пришлось столкнуться с другим Азербайджаном

Порой слово «победа» у кого-то вызывает раздражение. Мне это трудно понять. А какой может быть победа? Да, еще есть не до конца разрешенные проблемы, имеются территории в зоне ответственности российских миротворцев. Но ведь всего за 44 дня освобожден потерянный в результате агрессии Армении Карабах. Мы годами отмечали освобождение в апрельскую войну Лелетепе. Почему же теперь, когда иго оккупации сброшено со стольких территорий, кто-то позволяет себе скепсис?

И Ханкенди однозначно Азербайджан, наша земля. Просто на территории, контролируемой миротворцами, живут армяне, переселенные туда двести лет назад. Им придется сделать выбор: они должны или принять гражданство Азербайджана и получить азербайджанский паспорт, или переехать в Армению. Нам же пока надо набраться терпения, выдержки и, конечно же, гордиться одержанной дорогой ценой победой, прославлять ее и наших отважных воинов. Мы уже страна-победитель, мы впервые в истории независимого Азербайджана освободили от оккупации свои земли и вправе этим гордиться.

А еще должны заботиться об участниках войны, солдатах и офицерах, которые подарили нам радость этой победы, о семьях шехидов. Им необходимо помогать, никогда не упускать из виду проблемы нуждающихся в поддержке, решать их…