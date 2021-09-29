30 лет назад без своих покровителей Армения однозначно не смогла бы захватить территории Азербайджана. Немалую роль в том, что это произошло, сыграл и такой фактор, как нестабильность в тот период только-только обретшего независимость азербайджанского государства. Наша страна была в самом начале своего пути развития и укрепления. Национального единства к тому времени достичь не удалось, экономика находилась в упадке, новые политики, не имеющие никакого опыта управления государством, вели борьбу не за становление страны, а за собственные кресла.

Именно в такой критический для Азербайджана момент Армения нанесла удар в спину соседней, когда-то дружественной республики. Напрочь забыв, что именно азербайджанцы приютили на своей земле армян в трудные для них времена.

Азербайджан в той первой карабахской войне не имел ни регулярной армии, ни оружия. В стране царила экономическая разруха, одно за другим происходили социальные потрясения, немалая часть населения оказалась не просто за чертой бедности, а буквально голодала. И на этом удручающем фоне мы вынуждены были защищать свою территориальную целостность. Надо сказать, что несмотря на все перечисленные трудности, народ Азербайджана сражался с честью, бился за каждую пядь родной земли, воевал против до зубов вооруженной ельцинской Россией Армении порой с охотничьими ружьями, но не сдавался.

А мир тем временем молча взирал на противозаконные действия Армении, звериную жестокость, проявляемую ее военщиной по отношению к солдатам противника и мирному населению.

Но сломить наш дух, нашу любовь к Родине ей не удалось. 30 лет - срок немалый, это треть века. Но мы не забыли родную землю, оказавшуюся под пятой захватчика, не смирились с ее потерей. Мы работали и строили свое государство, свою армию и сделали ее одной из самых сильных в мире. Мы жили с уверенностью, что Карабах наш и вернется к нам…