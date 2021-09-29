Таджикистан и Афганистан стягивают свои войска к границе. Военно-политическая напряженность между двумя странами нарастает. Об этом сообщают таджикские и афганские СМИ.

Нарастание напряженности происходит на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Десятки тысяч бойцов армии нового правительства Афганистана – движения «Талибан» подошли к границе Таджикистана.

В связи с напряженностью на таджико-афганской границе МИД России выступил с заявлением и призвал Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".