Минтруда запускает проект «Держи меня за руку»

В рамках проекта должностные и известные лица будут проводить один день с детьми отдавших свои жизни за Родину шехидов, разделят заботу о них, окажут поддержку в организации их досуга.

По случаю первой годовщины победы в Отечественной войне Министерство труда и социальной защиты населения начинает проект «Держи меня за руку».

Цель проекта - окружить постоянной заботой и вниманием детей шехидов, показать им, что они всегда будут окружены поддержкой государства и в целом общества.

Первые участники проекта «Держи меня за руку» - дети шехида Теймура Аббасова, Фейруз и Сируз, встретились с заместителем министра труда и социальной защиты населения Анаром Керимовым.

Передача, рассказывающая о первом знакомстве детей с замминистра и последующей их дружбе, выйдет в эфир сегодня в 18:30 на государственном телеканале АзТВ.