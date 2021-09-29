Инара Рафикгызы, Мурад Самедов, Бюро М.С. haqqin.az 17:46

Очень хотелось бы сообщить о каких-нибудь положительных подвижках в многолетней судебной тяжбе председателя ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma Назима Тахирова, оставившей его практически без гроша, но пока не получается. История с его собственностью – металлическими трубами общей стоимостью в 6,5 млн манатов, еще не девальвированных, поскольку все начиналось в 2013 году, не сообразуется ни с простой человеческой логикой, ни с законами о хозяйственной и предпринимательской деятельности. То есть под определенные законы этот судебный прецедент очень даже подпадает, но на каком-то этапе судьи как бы забыли о конкретных нормативных актах и стали выносить решения, нисколько им не соответствующие. И поневоле появляется мысль, что заинтересованные в обладании этими трубами стороны основательно «заинтересовали» в этом самих судей… Вернувшись к истокам проблемы, сотрудники Бюро расследований haqqin.az засели за кипу документов и судебных протоколов и пришли к неутешительному выводу, что их догадка отнюдь не лишена оснований - за всеми нелогичными и противоречащими даже Конституции страны судебными решениями стоят некие «заинтересованные силы». А откровенный разговор с пришедшим в редакцию haqqin.az Назимом Тахировым лишь подтвердил это мнение.

Как выяснилось, первое вмешательство в процесс случилось после того, как он выиграл суды всех инстанций. Директор ЖСК «Дженнет парк» Ганбар Фатуллаев, который также претендует на эти трубы, поняв, что по закону ему ничего не светит, решил действовать в обход его и обратился за подмогой к своему земляку - начальнику Главного управления по исполнению судебных решений Минюста Нуреддину Мустафаеву (уволен год назад – ред.). Удивительно для наших обычаев, но Мустафаев, сославшись на постановления судов, земляку отказал. Тогда глава «Дженнет парк» посредством своих знакомых вышел на «уважаемого человека», и тот лично позвонил Нуреддину Мустафаеву и «поручил» заняться этим делом. Мустафаев не мог противоречить начальству, но, видимо, решив остаться как бы в стороне, дал указание «разобраться» начальнику отдела исполнения и пробации Аразу Гусейнову. Представьте, Гусейнов тоже отказался участвовать в противозаконных манипуляциях... А еще один принципиальный сотрудник Минюста – судисполнитель Турал Сулейманов даже направил официальное представление в суд о неправомерности его решения. В это же время в 2017 году Тахиров пожаловался в Верховный суд, и судья Аида Гусейн вынуждена была постановить, чтобы трубы бизнесмену вернули. Тем не менее из отдела исполнения и пробации в Верховный суд все же пошло письмо с требованием отозвать представление судисполнителя Сулейманова, хотя никаких юридических оснований для подобного послания не было. Назим Тахиров выиграл дело в Верховном суде, но «Дженнет парк» обратился со своим иском в Конституционный суд. Эта инстанция, однако, иск не приняла.

Здесь стоит сделать небольшую ремарку: в момент описываемых событий злополучные трубы были перевезены на территорию Гарадагского района и решением суда на них был наложен арест. Однако вопреки закону Нуреддин Мустафаев потребовал, чтобы отдел исполнения Минюста передал их компании «Дженнет парк». Поздно ночью Тахиров узнал, что его собственность, в нарушение судебных постановлений, перевозят на территорию Управления магистральных нефтепроводов SOCAR в Сангачале, и не мешкая отправился туда. Бизнесмену удалось остановить незаконную продажу труб, после чего он снова обратился в суд с требованием вернуть их на место. «Перевезли 1601 трубу из Локбатана на территорию SOCAR в Сангачале. Я официально обратился к главе Госнефтекомпании Ровнагу Абдуллаеву и его заместителю Микаилу Исмаилову, сообщив, что укравшая мои трубы компания «Дженнет парк» перебросила их на подведомственную им и строго охраняемую базу. Руководство SOCAR сразу же поручило убрать эти трубы. Если бы «Дженнет парк» имел на них право, разве Госнефтекомпания открестилась бы от них так спешно?», - справедливо указывает Назим Тахиров. Бизнесмену удалось вернуть трубы в Локбатан, однако в процессе перевозки обнаружилась нехватка 25 труб. «Скорей всего у «Дженнет парк» не было денег, чтобы оплатить расходы на перевозку и труд рабочих. И они просто продали 25 труб, а вырученными деньгами покрыли эти расходы. И это та кампания, которая утверждала, что дала в долг тресту два миллиона манатов! Я потребовал задокументировать пропажу и обратился в соответствующие органы», - продолжает Тахиров.

В то же время бизнесмен, воспользовавшись тем, что с труб был снят арест и по решению Верховного суда они были признаны его собственностью, продал 500 штук. Чтобы не испытывать лишний раз судьбу, перед этим Тахиров на всякий случай направил запрос в отдел исполнения и Управление полиции Гарадагского района. И 17 ноября 2017 года пришел официальный ответ, что дело прекращено и он, Назим Тахиров, может свободно перевозить свои трубы куда захочет. Казалось, бы многолетняя история борьбы Назима Тахирова за свое имущество завершена. Измыслить какие–либо новые юридические закорючки просто невозможно. Но, как говорится, не тут-то было. «Запланировали перемещение наших труб на конец недели, но в тот же день утром позвонили мои работники и сообщили, что на объект прибыли сотрудники отдела исполнения и пробации Гарадагского района и заявляют, что на трубы наложен арест и перевозить их нельзя, - продолжает Тахиров свою эпопеи. - Я сразу же связался по телефону с начальником этого отдела Кямалом Алиевым. Он предложил подъехать к нему. На месте я показал письмо с его подписью о том, что имею право делать с трубами что захочу, а спустя пару дней мне заявляют, что они под арестом. Так в чем, собственно, дело? И Алиев признался мне, что ему позвонил Нуреддин Мустафаев и потребовал во чтобы то ни стало помешать перевозке труб. Сам Алиев понимал, что никаких юридических инструментов для отказа мне нет, а потому под диктовку Мустафаева написал распоряжение, которым остановил перевозку труб, что фактически противоречило решению суда». Тахиров неоднократно обращался со своим делом в Министерство юстиции, дважды встретился с замминистра Вилаятом Захировым, но безрезультатно. Haqqin.az придется уточнить, что в 2017 году этот предприниматель выиграл дело в Верховном суде, но через год Верховный суд перечеркнул свое первое решение и занял сторону другого соискателя имущества - «Дженнет парк». Назим Тахиров раскрывает детали и этой юридической нестыковки. «Когда дело уже было в Верховном суде, я в 2018 году встретился с председателем коллегии ВС Хикметом Мирзаевым, - рассказывает предприниматель. - Он заверил меня, что дело отложено по поручению председателя ВС Рамиза Рзаева, который сейчас в Страсбурге, но по возвращении займется им лично… В итоге Верховный суд поменял свое решение годичной давности и занял сторону моего оппонента. Я обратился в Конституционный суд, и несмотря на колоссальное давление и на эту инстанцию, дело было решено в нашу пользу. Конституционный суд не стал поддаваться уговорам и идти против закона. В своем решении судья даже отметил нарушение моих прав…». Бизнесмен уверен, что столкнулся с произволом судебной системы, вследствие чего на все его апелляции в соответствующие структуры приходит однотипный ответ: «Суды независимы, и мы не можем вмешиваться в их работу»…