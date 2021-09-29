Врачи Таможенного госпиталя вернули к жизни коллегу, заболевшего коронавирусом фото
Поступивший в Центральный таможенный госпиталь в тяжелом состоянии врач клиники HB Güven, общий хирург Ниязи Эминов вылечился от коронавируса и 29 сентября был выписан домой.
“Я очень рад, что мне помогли восстановить здоровье. Благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, которые они оказывают развитию нашего здравоохранения, у нас имеются такие медицинские центры, как Центральный таможенный госпиталь, в котором применяются высокие технологии и который обеспечен самым современным медицинским оборудованием. Все это позволяет спасать человеческие жизни и возвращать здоровье людям. Поэтому я от своего имени и от имени своей семьи хочу выразить глубокую признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой», - сказал Ниязи Эминов.
По его словам, самой большой ценностью госпиталя являются работающие здесь известные специалисты, высококлассные профессионалы в своей области.
«Я благодарю врачей и медицинский персонал, каждого сотрудника госпиталя, благодаря усилиям которых смог вернуться к жизни. Желаю успехов в их очень ответственной и тяжелой работе. Также хочу поблагодарить председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева, начальника Управления медицинской службы ГТК Джейхуна Мамедова, главного врача Центрального таможенного госпиталя Эльмана Мамедова, которые создали все условия в своей клинике для борьбы с самой опасной болезнью нашего времени – COVID-19», - отметил врач.
Ниязи Эминов подчеркнул особую заслугу сотрудников отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя в его лечение. Под руководством начальника отделения Турала Садыгова высокопрофессиональная бригада реаниматологов – Мехти Алиев, Рашад Насирли, Кенуль Гасанова, Тарана Геюшова, Хаял Мамедов, Севда Гулиева, Мирмансим Мамедов – успешно лечат больных с COVID-19.
Стоит отметить, что пациент госпиталя Ниязи Эминов заразился коронавирусом 10 сентября и первое лечение получил в домашних условиях. После ухудшения состояния 16 сентября он был размещен в медицинское учреждение Yeni klinika, где продолжил свое лечение.
По словам начальника отделения реанимации и интенсивной терапии Центрального таможенного госпиталя Турала Садыгова, из-за тяжелого состояния пациент Эминов был подключен к аппарату искусственного дыхания, затем появилась необходимость использования аппарата ECMO и он был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. При поступлении в отделении состояние больного было критическим: самая высокая степень поражения легких, подключение к искусственной вентиляции со 100%-ным кислородом и сатурацией 86%.
«Сразу было начато интенсивное лечение, и благодаря усилиям персонала отделения была достигнута положительная динамика в состоянии пациента без подключения к аппарату ECMO. Уже 24 сентября Ниязи Эминов был отключен от аппарата искусственного дыхания, а в настоящее время продолжает лечение дома, и его состояние стабильное», - сказал он.