“Я очень рад, что мне помогли восстановить здоровье. Благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, которые они оказывают развитию нашего здравоохранения, у нас имеются такие медицинские центры, как Центральный таможенный госпиталь, в котором применяются высокие технологии и который обеспечен самым современным медицинским оборудованием. Все это позволяет спасать человеческие жизни и возвращать здоровье людям. Поэтому я от своего имени и от имени своей семьи хочу выразить глубокую признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой», - сказал Ниязи Эминов.

Поступивший в Центральный таможенный госпиталь в тяжелом состоянии врач клиники HB Güven, общий хирург Ниязи Эминов вылечился от коронавируса и 29 сентября был выписан домой.

По его словам, самой большой ценностью госпиталя являются работающие здесь известные специалисты, высококлассные профессионалы в своей области.

«Я благодарю врачей и медицинский персонал, каждого сотрудника госпиталя, благодаря усилиям которых смог вернуться к жизни. Желаю успехов в их очень ответственной и тяжелой работе. Также хочу поблагодарить председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева, начальника Управления медицинской службы ГТК Джейхуна Мамедова, главного врача Центрального таможенного госпиталя Эльмана Мамедова, которые создали все условия в своей клинике для борьбы с самой опасной болезнью нашего времени – COVID-19», - отметил врач.

Ниязи Эминов подчеркнул особую заслугу сотрудников отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя в его лечение. Под руководством начальника отделения Турала Садыгова высокопрофессиональная бригада реаниматологов – Мехти Алиев, Рашад Насирли, Кенуль Гасанова, Тарана Геюшова, Хаял Мамедов, Севда Гулиева, Мирмансим Мамедов – успешно лечат больных с COVID-19.