«Талибан» обратился к Турции

Заместитель председателя сформированного движением "Талибан" афганского правительства мулла Абдул Гани Барадар обратился к Турции с призывом принять участие в реализации проектов по восстановлению и развитию Афганистана. Это произошло, как сообщается на странице Исламского Эмирата Афганистан в Twitter, в Кабуле в ходе встречи с послом Турции Джихадом Эргинаем.

Согласно сообщению, "Барадар подчеркнул, что между двумя странами сохраняются положительные взаимоотношения, и призвал Турцию к участию в реализации проектов по восстановлению и развитию Афганистана на всей территории страны", передает ТАСС.

В свою очередь, глава турецкого диппредставительства подтвердил, что его страна "ожидает установления стабильности в Афганистане и открыта к сотрудничеству в различных сферах", в том числе в вопросе реконструкции и обеспечения безопасности аэропорта Кабула.