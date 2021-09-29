Исповедь пациента с коронавирусом из модульной больницы МЧС больной - собкор haqqin.az
В модульном центре для больных коронавирусом я оказался с мучительным кашлем, высокой температурой и 25-30-процентным поражением легких по типу «матового стекла». И сразу попал в добрые, заботливые руки медицинского персонала клиники.
В приемном покое центра в колясках сидели две пожилые женщины в кислородных масках. В их глазах - жажда надышаться после долгого удушья...
Лаборантка тут же взяла у меня кровь на анализ. А прежде чем мне попасть в модуль, сотрудник центра предложил сдать на хранение все деньги и ценные вещи. «Так положено. Здесь вам деньги не понадобятся, заберете после выписки»,- сказал он, аккуратно сложив мою наличку в пакет и документально все зафиксировав.
Модульный центр МЧС - это двух- и трехэтажный городок с собственной инфраструктурой. На каждом этаже длинный коридор, по обеим сторонам которого палаты на четыре человека со своим туалетом и душевой. Над входом каждой табло с именами пациентов. В палате на видном месте объявление, призывающее сообщать обо всем, по какой-то причине не устраивающем пациента, по такому-то телефону. В коридоре слышен писк аппаратов контроля за уровнем кислорода в организме, давления и пульса, постоянно подключенных тяжелым больным. А к пациентам со средней тяжестью ковида, чтобы проверять их состояние, такой аппарат завозят в палату несколько раз в день.
В целом лечение от коронавируса похоже на атаку по всем фронтам. Всем без исключения пациентам сразу же ставят венозный катетер, тем самым избавляя от ежедневного прокалывания вен для инъекций. Катетер фиксируется где-то на уровне середины предплечья, чтобы не мешал двигаться.
«Как вы видите там вену?» - спрашиваю медсестру. «Вам не видно, да и мне не очень, но вена там», - отвечает она, безошибочно вводя катер куда следует.
Дальше начинаются капельные вливания, количество которых зависит от тяжести состояния больного. Это может быть до 6-7 флаконов в день антивирусных и витаминных препаратов, антибиотиков, разжижающих кровь составов и др. Если сатурация, то есть уровень кислорода в крови, низкая, то больному подают через маску кислород. Это не аппарат искусственной вентиляции легких, а трубка, через которую человек сам вдыхает спасительный газ. Кислородную маску не снимают даже когда едят, пьют, ходят в туалет. Лекарства вводят не только внутривенно, но и путем ингаляции вместе с кислородом непосредственно в легкие.
А еще, оказывается, есть нехитрая, но очень эффективная процедура, которая помогает вентиляции легких больного. Между лекарственными вливаниями пациента несколько раз в день основательно шлепают по спине в области легких, предварительно протерев камфорным спиртом. После этой простой процедуры такое чувство, что слипшиеся легкие раскрылись и стало легче дышать. Уже после третьего похлопывания по спине одышка заметно уменьшается.
Другой интересный момент - предоставление всем больным специального дыхательного тренажера, который буквально заставляет легкие работать в полную силу. В каждой палате пациенты по несколько раз в день дуют в эти пластиковые устройства с цветными шариками.
Вообще же оснащение клиники, профессионализм врачей и среднего медперсонала, их искреннее желание облегчить страдания больных, вылечить очень порадовали. Особенно меня – не только как пациента, но и как врача по образования, имеющего определенный стаж работы по этой специальности.
В соседней с моей палате лежала 85-летняя худенькая женщина с тяжелым поражением легких, и ничего, вылечили – домой отправилась самостоятельно, на своих ногах. Был, однако, и свидетелем случаев, когда старания врачей не помогали и больного переводили в реанимацию.
Нередко в антиковидную клинику больные поступают всей семьей. В этом случае им выделяют отдельную палату. Вообще же у всех здешних пациентов одна, как под копирку, история. «Спал под кондиционером», «простудился после душа», «пил холодную воду», а потому недомогание воспринял как простуду и лечиться принимался сам, в основном народными средствами – чай с лимоном и кизиловым вареньем… Лишь через неделю догадался сдать тест на ковид и побежал на компьютерную томографию легких. Получив положительный ответ на тест и неутешительный результат КТ об объеме поражения легких синдромом «матового стекла», начал лечиться от коронавируса целенаправленно, но опять-таки в домашних условиях. Потратив кучу денег на сомнительное по эффективности лечение, к десятому дню заболевания коронавирусом с тяжелой одышкой, высокой температурой, 50-процентным поражением легких на скорой наконец отправился в модульный центр. К сожалению, это стандартная история болезни большинства ковидных пациентов. У меня, признаюсь, было почти так…
«Проблема в том, что люди подозревают ковид не в первую, а в последнюю очередь, - утверждает врач центра. - А потерянное время сильно осложняет лечение этой инфекции. Особенно это касается людей пожилого возраста. Часто они поступают с 80-процентным поражением легких, упавшей до 40% сатурацией. Да еще сопутствующие проблемы: перенесенные инфаркты, инсульты, диабет, гепатиты и др. А коронавирус - коварное заболевание, и состояние больного может резко измениться за очень короткое время. Поэтому все лечение нужно проводить под контролем показателей крови. Это дает возможность определить, как ведет себя инфекция, и вовремя устранить опасные для жизни человека угрозы».
Однако исцеление от ковида зависит не только от лечения, но и от ухода и питания больного. В центре есть специальные работники, которые заботятся об этом. Делают все, чтобы больным было комфортно. Так же частно, как в первоклассном отеле, меняют постельные принадлежности, несколько раз в день приносят чай, лимоны, яблоки, бутилированную питьевую воду, одноразовые бумажные стаканчики, салфетки и др. Если нужно, буквально с ложечки кормят пациентов.
Когда речь заходит о питании в больнице, перед глазами предстает стереотип советских времен: повариха с половником и эмалированной кастрюлей борща и гречки, а также банки с домашними супом и жареной картошкой в тумбочке. В модульном центре все по-другому: вкусная, разнообразная еда из двух блюд в одноразовой посуде, соки в пакете, хлеб в упаковке. Больные поели, и тут же за ними все убрали - никакого самостоятельного мытья тарелок, никаких передач с продуктами от родственников, что создает опасность отравлений и поле деятельности для тараканов. Чистота в центре соблюдается идеальная.
Вообще такое впечатление, что персонал центра не знает слова «нет». Любое пожелание пациента тут же удовлетворяется. Благо в центре есть УЗИ, компьютерная томография, рентген, лаборатория, и всех жалующихся на сопутствующие заболевания сразу обследуют и при необходимости лечат. Ни в каких медикаментах недостатка тоже нет.
Медицинский персонал центра в большинстве молодой, а потому энергичный и стрессоустойчивый. Работа с ковидниками - тяжелая и очень ответственная, не каждый врач выдержит. Состояние пациента часто меняется в ту или другую сторону, и всем врачам приходится быть практическими реаниматологами.
Между тем люди сюда попадают самые разные – воспитанные и не очень, деликатные, сознающие загруженность врачей и их поистине подвижническую деятельность и те, кто вечно всем недоволен и требует особого внимания. Кто-то, замучившись высокой температурой, кашлем, одышкой, впадает в депрессию, другие возбужденно вслух размышляют, пытаясь определить, кто их заразил. У многих сдают нервы и они решают, что пришел их конец. Один такой пациент голосовым сообщением долго наговаривал семье завещание, выражая при этом сожаление, что не успел женить сына, не увидит как вырастут внуки… В таких случаях на помощь приходит дежурный врач и делает успокоительный укол, чтобы утихомирить отчаявшегося и дать наконец покой его соседям по палате.
Важной особенностью центра МЧС является и то, что пациентов выписывают только с отрицательным тестом на ковид. Конечно, можно отправиться домой едва станет получше и по собственному желанию, но тогда две недели придется сидеть дома на карантине.
И напоследок советы врачей центра: ковид мутирует и становится все более заразным. Потеря обоняния и вкуса - характерный для него признак, но вовсе не обязательный. Молодость – отнюдь не гарантия, что не заразишься, а если все же заболеешь, то не факт, что перенесешь корону легко (сам видел, как молодых людей подключали к ИВЛ). При головной боли, насморке, лихорадке, диарее, даже если температура всего 37,5, - обязательно обратитесь за ПЦР-тестом на коронавирус. Чем быстрее получите квалифицированную помощь, тем больше шансов переболеть легко и не получить каких-либо осложнений.