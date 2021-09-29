Джейхун Наджафов, собкор 18:12

В модульном центре для больных коронавирусом я оказался с мучительным кашлем, высокой температурой и 25-30-процентным поражением легких по типу «матового стекла». И сразу попал в добрые, заботливые руки медицинского персонала клиники. В приемном покое центра в колясках сидели две пожилые женщины в кислородных масках. В их глазах - жажда надышаться после долгого удушья...

Лаборантка тут же взяла у меня кровь на анализ. А прежде чем мне попасть в модуль, сотрудник центра предложил сдать на хранение все деньги и ценные вещи. «Так положено. Здесь вам деньги не понадобятся, заберете после выписки»,- сказал он, аккуратно сложив мою наличку в пакет и документально все зафиксировав. Модульный центр МЧС - это двух- и трехэтажный городок с собственной инфраструктурой. На каждом этаже длинный коридор, по обеим сторонам которого палаты на четыре человека со своим туалетом и душевой. Над входом каждой табло с именами пациентов. В палате на видном месте объявление, призывающее сообщать обо всем, по какой-то причине не устраивающем пациента, по такому-то телефону. В коридоре слышен писк аппаратов контроля за уровнем кислорода в организме, давления и пульса, постоянно подключенных тяжелым больным. А к пациентам со средней тяжестью ковида, чтобы проверять их состояние, такой аппарат завозят в палату несколько раз в день. В целом лечение от коронавируса похоже на атаку по всем фронтам. Всем без исключения пациентам сразу же ставят венозный катетер, тем самым избавляя от ежедневного прокалывания вен для инъекций. Катетер фиксируется где-то на уровне середины предплечья, чтобы не мешал двигаться. «Как вы видите там вену?» - спрашиваю медсестру. «Вам не видно, да и мне не очень, но вена там», - отвечает она, безошибочно вводя катер куда следует. Дальше начинаются капельные вливания, количество которых зависит от тяжести состояния больного. Это может быть до 6-7 флаконов в день антивирусных и витаминных препаратов, антибиотиков, разжижающих кровь составов и др. Если сатурация, то есть уровень кислорода в крови, низкая, то больному подают через маску кислород. Это не аппарат искусственной вентиляции легких, а трубка, через которую человек сам вдыхает спасительный газ. Кислородную маску не снимают даже когда едят, пьют, ходят в туалет. Лекарства вводят не только внутривенно, но и путем ингаляции вместе с кислородом непосредственно в легкие.

А еще, оказывается, есть нехитрая, но очень эффективная процедура, которая помогает вентиляции легких больного. Между лекарственными вливаниями пациента несколько раз в день основательно шлепают по спине в области легких, предварительно протерев камфорным спиртом. После этой простой процедуры такое чувство, что слипшиеся легкие раскрылись и стало легче дышать. Уже после третьего похлопывания по спине одышка заметно уменьшается. Другой интересный момент - предоставление всем больным специального дыхательного тренажера, который буквально заставляет легкие работать в полную силу. В каждой палате пациенты по несколько раз в день дуют в эти пластиковые устройства с цветными шариками. Вообще же оснащение клиники, профессионализм врачей и среднего медперсонала, их искреннее желание облегчить страдания больных, вылечить очень порадовали. Особенно меня – не только как пациента, но и как врача по образования, имеющего определенный стаж работы по этой специальности. В соседней с моей палате лежала 85-летняя худенькая женщина с тяжелым поражением легких, и ничего, вылечили – домой отправилась самостоятельно, на своих ногах. Был, однако, и свидетелем случаев, когда старания врачей не помогали и больного переводили в реанимацию. Нередко в антиковидную клинику больные поступают всей семьей. В этом случае им выделяют отдельную палату. Вообще же у всех здешних пациентов одна, как под копирку, история. «Спал под кондиционером», «простудился после душа», «пил холодную воду», а потому недомогание воспринял как простуду и лечиться принимался сам, в основном народными средствами – чай с лимоном и кизиловым вареньем… Лишь через неделю догадался сдать тест на ковид и побежал на компьютерную томографию легких. Получив положительный ответ на тест и неутешительный результат КТ об объеме поражения легких синдромом «матового стекла», начал лечиться от коронавируса целенаправленно, но опять-таки в домашних условиях. Потратив кучу денег на сомнительное по эффективности лечение, к десятому дню заболевания коронавирусом с тяжелой одышкой, высокой температурой, 50-процентным поражением легких на скорой наконец отправился в модульный центр. К сожалению, это стандартная история болезни большинства ковидных пациентов. У меня, признаюсь, было почти так…