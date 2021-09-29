Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фегана Ахмедова, убившего свою супругу в Баку. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на последнем заседании под председательством судьи Тельмана Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил гособвинитель. Прокурор потребовал приговорить Ф.Ахмедова к 11 годам лишения свободы.

Адвокаты экс-судьи отметили, что обвиняемый неоднократно заявлял о том, что убийство было совершено по неосторожности. Кроме того, они выразили несогласие с заявлением прокурора и с учетом предыдущей деятельности подзащитного, а также наличия у него на попечении малолетних детей попросили суд принять справедливое решение.

Затем подсудимому было предоставлено последнее слово. Ф.Ахмедов заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

«Эта трагедия произошла в результате идиотской шутки. Я люблю Парвану и так будет до последнего моего вздоха. Я никогда не хотел ей зла. Прошу вас принять справедливое решение», - сказал Ахмедов.

Суд удалился на совещание, после которого на процессе был зачитан приговор. Решением суда Ф.Ахмедов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.