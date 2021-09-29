ООН поможет пострадавшим от армянской агрессии азербайджанцам

В пресс-службе Минтруда сообщили, что документ подписали председатель агентства Вугар Бейбутов и представитель УВКБ ООН в Азербайджане Гвидо Амбросо.

Между Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписано соглашение «О пожертвовании основных средств/непродовольственных товаров».

На встрече было отмечено, что со стороны УВКБ ООН предусмотрено оказание гуманитарной помощи семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении, в форме соответствующих принадлежностей.

С этой целью в октябре семьям, проживающим в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Гянджинском, Геранбойском районах и пострадавшим от армянской агрессии, в рамках помощи УВКБ ООН будут розданы непродовольственные наборы. Работа по доставке гуманитарной помощи семьям, контролю и мониторингу этого процесса будет осуществляться Агентством социальных услуг.

Амбросо отметил, что эта помощь существенно отличается от других видов гуманитарной помощи. Будет создана строгая система контроля и мониторинга пожертвований непродовольственных товаров на общую сумму 738 тысяч долларов США, к процессу будут привлечены сотрудники, специализирующиеся на гуманитарной помощи в указанных регионах.