Путин и Эрдоган планируют встретиться еще раз

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести до конца года Совет сотрудничества высшего уровня, если позволит обстановка с коронавирусом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенты условились проработать тему и провести до конца года Высший Госсовет. Ну, конечно, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая пока несильно нам благоволит», – сказал Песков, его слова приводит Коммерсант.

Российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня был впервые созван в 2010 году, затем проводился регулярно. Последнее заседание Совета состоялось в 2019 году.