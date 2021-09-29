Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских стипендий ряду студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году. Согласно документу, 102 студента, показвшие лучшие результаты на вступительных экзаменах по всем группам специальностей, удостоены президентской стипендии.

Среди показавших лучшие результаты на вступительных экзаменах большинство выпускники региональных и сельских школ. Представляем вам некоторых из них.

Агаева Асмар Осман гызы, президентский стипендиат, выпускница габалинской средней школы села Кичик-Эмили.

Аллахвердиева Айнур Рауф гызы, выпускница средней школы №29 Агдамского района. На вступительных экзаменах набрала 673 балла.