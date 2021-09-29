Выпускники региональных школ получили президентскую стипендию фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских стипендий ряду студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году. Согласно документу, 102 студента, показвшие лучшие результаты на вступительных экзаменах по всем группам специальностей, удостоены президентской стипендии.
Среди показавших лучшие результаты на вступительных экзаменах большинство выпускники региональных и сельских школ. Представляем вам некоторых из них.
Агаева Асмар Осман гызы, президентский стипендиат, выпускница габалинской средней школы села Кичик-Эмили.
Аллахвердиева Айнур Рауф гызы, выпускница средней школы №29 Агдамского района. На вступительных экзаменах набрала 673 балла.
Бадалов Афлан Аслан оглу, выпускник сальянской средней школы № 4 имени Юсифа Гасымова. На вступительных экзаменах набрал 691,2 балла.
Один из президентских стипендиатов - Эфендиев Камиль Назим оглу показал самый высокий результат по IV группе. Камиль, набравший 692,5 балла, является выпускником средней школы села Сирик (им. А.Вейсалова) Джебраильского района.
Алиев Мирмахмуд Исмаил оглу, выпускник средней школы №5 города Ленкорань. На вступительных экзаменах набрал 676 баллов и, согласно результату, стал первым в своем районе. Мирмахмуд Алиев поступил на лечебный факультет Азербайджанского медицинского университета.
Алиева Эльвина Ильгар гызы - выпускница Ширванской городской средней школы №16 имени Б.Асланова.
Ансарли Джахан Акиф гызы из Огуза. Выпускница огузской городской школы-лицея №3, Асмар набрала 679 баллов на вступительных экзаменах. Она выбрала юридический факультет БГУ.
Гаджиева Севин Эльдар гызы, выпускница средней школы села Нариманкенд Кедабекского района на вступительных экзаменах набрала 663,5 балла.
Хамзали Назрин Эльчин гызы, выпускница масаллинской городской средней школы №5. На вступительных экзаменах набрала 678,7 балла и поступила на медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета.
Гасанлы Огуз Малик оглу окончил среднюю школу села Бананияр Джульфинского района. На вступительных экзаменах по 1-й группе специальностей набрал 676 баллов и был принят на факультет инженерной автоматизации Бакинской высшей школы нефти.
Гусейнов Шамшур Шахмар оглы - выпускник средней школы села Шиштепе Шамкирского района. На вступительных экзаменах набрал 680 баллов.
Исмайлова Нурида Гудрат гызы - выпускница Товузской средней школы села Алимарданлы имени М.Мусаева. Награжденная президентской стипендией Нурида поступила на филологический факультет БГУ с результатом 664 балла по специальности преподаватель азербайджанского языка и литературы.
Еще один президентский стипендиат из Шамкира - Кязымов Айхан Сеймур оглу. Айхан, выпускник средней школы № 2 села Дуярлы, на вступительных экзаменах набрал 695,5 балла. Айхан Кязымов набрав на экзамене максимальное количество баллов показал самый высокий результат в стране.
Президентские стипендиаты Пиризаде Нурлан Мушфиг оглу и Гасымова Роя Анар гызы - выпускники общеобразовательных учреждений Губадлинского района. Нурлан окончил Чайтумаскую школу-лицей имени Х. Гулиева, а Роя - среднюю школу села Марданлы имени Дж. Гашимова.
Гебедова Биллура Эльнур гызы, выпускница Гянджинской средней школы №14 имени Микаила Мушфига. Биллура, набрала на вступительных экзаменах 690,2 балла и поступила на медицинском факультете АМУ.
Магеррамова Айгюн Аллахверди гызы окончила среднюю школу села Юхары Аран Бейлаганского района на золотую медаль. На вступительных экзаменах по 4-й группе специальностей набрала 691,6 балла.
Мустафаев Камран Теймур оглы - выпускник средней школы села Кочаклы имени Садраддина Рагимова Масаллинского района. На вступительных экзаменах набрал 670 баллов.
Юсифова Джамиля Махир гызы - выпускница Ширванской городской школы-лицея №1. Джамиля, на вступительных экзаменах набрала 685,5 балла и выбрала Бакинскую высшую школу нефти.
Мустафаев Анар Захидович и Султанов Раван Нусрат оглу выпускники губинских школ. Анар - выпускник средней школы села Багбанлы, а Раван - выпускник средней школы села Рустов.
Бабишлы Джавад Умудвар оглу окончил среднюю школу села Гашгачай имени Зейнаддина Рагимова Гахского района и поступил в Азербайджанский медицинский университет с 688,2 балла.
Размер президентской стипендии для студентов составляет 210 манатов.