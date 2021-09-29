Лига конференций: «Карабах» вновь играет на Кипре

Судить матч будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом.

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Никосии начнется матч 2-го тура группового раунда Лиги конференций, в котором сыграют кипрская «Омония» и азербайджанский « Карабах ».

В 1-м туре обе команды сыграли вничью 0:0. «Карабах» дома был близок к победе над швейцарским «Базелем», но не реализовал свои моменты. А «Омония» сыграла вничью в Алматы с «Кайратом». Так что у всех команд группы «H» по одному очку и нет забитых мячей. Сегодня в параллельном матче «Базель» примет «Кайрат».

Напомним, по итогам шести туров победитель группы выйдет в 1/8 финала, а команда, занявшая 2-е место, сыграет в дополнительном раунде плей-офф с одной из третьих команд групповой стадии Лиги Европы.

«Карабах» в нынешнем еврокубковом сезоне уже играл на Кипре. В 3-м квалификационном раунде агдамский клуб прошел команду АЕЛ. В Баку был зафиксирован счет 1:1, а в гостях подопечные Гурбана Гурбанова одержали победу – 1:0.

До АЕЛ «Карабах» преодолел барьер в лице израильского «Ашдода» (0:0, 1:0), а в раунде плей-офф заставил капитулировать шотландский «Абердин» (1:0, 3:1).

«Омония» как чемпион Кипра начала еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, где уступила загребскому «Динамо» (0:2, 0:1) и отправилась в Лигу Европы. В 3-м квалификационном раунде этого турнира киприоты в серии пенальти прошли эстонскую «Флору», но в раунде плей-офф вновь по пенальти уступили бельгийскому «Антверпену». Таким образом, «Омония» попала в групповой этап Лиги конференций.