Бравший взятки за место в больнице экс-главврач предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева, а также должностных лиц медучреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева, сообщил корреспондент haqqin.az.

На заседании под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные подсудимых. Было подчеркнуто, что в отношении Оруджева избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, остальные обвиняемые арестованы решением суда. Защитники этих подсудимых выступили с ходатайством о смене меры пресечения на домашний арест.

Талех Иманлы отказался от показаний, данных во время предварительного следствия. Его адвокат выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного.

Прокурор, комментируя данное ходатайство, подчеркнул, что по делу рассматриваются не только показания обвиняемого, но и другие многочисленные доказательства.

Суд отклонил выдвинутые ходатайства. Очередное заседание назначено на 7-е октября.

Напомним, в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией информации, были выявлены основательные подозрения в том, что главврач (теперь уже бывший) больницы модульного типа Медицинского центра МЧС Агаев Имран, войдя в сговор с сотрудниками регистратуры медучреждения Оруджевым Гулу и Иманлы Талехом, брал взятки за размещение в больнице больных коронавирусом, а также взамен на предоставление пациентам более высокого уровня медицинских услуг. Агаев впоследствии делил полученные денежные средства со своими посредниками. Главврач и его подельники также брали взятки за размещение ковидных больных в 15-м корпусе медучреждения, который считается «VIP-корпусом». В отношении Агаева Имрана и Талеха Иманлы было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере) и другим статьям.