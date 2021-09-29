Азербайджанский пограничник подорвался на мине в Зангиланском районе.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы ГПС Азербайджана младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу 30 сентября, около 15:00, во время движения к боевому пункту несения службы на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине.

После оказания первой медицинской помощи военнослужащий был эвакуирован вертолетом в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района. Он находится под врачебным контролем.