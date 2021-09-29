Министр Бабаев собрал коллегию и рассказал о проделанной работе

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в последние годы проводятся реформы с целью предоставления населению прозрачных и оперативных услуг в социальной сфере на основе современных технологий. Сегодня из 170 услуг Министерства труда и социальной защиты населения 105 оказываются в электронном порядке, в том числе 44 в проактивной форме. В настоящее время ведется работа для того, чтобы еще 56 услуг электронизировать, из них 20 будут в проактивной форме. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев говорил в ходе очередного заседания коллегии Минтруда.

Только за 8 месяцев текущего года в связи с услугами Министерства труда и социальной защиты населения посредством «Электронного правительства» поступило 10,3 миллиона обращений, на портал e-sosial.az - 6 миллионов 850 тысяч. Было назначено 130 тысяч пенсий, пособий, открыты 93 тысячи номеров социального страхования, в е-форме выдано около 430 тысяч справок. Из 31 структуры, в которых интегрирована система информационной базы, за 8 месяцев этого года по информационной базе Министерства поступило 86 миллионов запросов.

С.Бабаев подчеркнул, что наряду с повышением качества услуг по реабилитации, продолжается работа по расширению сети данных услуг, в этом году были открыты центры реабилитации для детей в Габале и Шамкире, разработаны уставы этих учреждений, а также индивидуальные программы реабилитации, охватывающие комплексные мероприятия в связи с медицинским, профессионально-трудовым и психолого-педагогической реабилитацией, а также развитием социальных способностей лиц с инвалидностью. Были также разработаны правила проведения этих мероприятий.

Коснувшись мероприятий в области предотвращения неформальной занятости, министр отметил, что по сравнению с началом 2018 года, количество трудовых соглашений выросло почти на 30 процентов, за последние 3 года фонд заработной платы увеличился на 82 процента. Министр также отметил, что в стране продолжается работа по формированию института опекунской семьи.

Сахиль Бабаев рассказал и о деятельности в области разработки и усовершенствования нормативно-правовых актов по соответствующим сферам деятельности. За прошедший период этого года структура разработала порядка 556 проектов нормативно-правовых актов по соответствующим сферам (3 года назад данный показатель был втрое меньше – всего 184 акта), из них 243 уже утверждены.

В ходе заседания были обсуждены применение подсистемы «Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование», предотвращение неформальной занятости, работы, выполненные в области разработки систем, подсистем и реестров новых е-услуг и е-назначения, реализация проекта по подготовке прогнозов населения, совместно осуществляемых Фондом народонаселения ООН и чешским Карлов университетом, а также работы в области международного сотрудничества. Помимо этого, состоялось обсуждение вопросов госслужбы и кадров, работ, выполненных юридическими отделами в текущем году и предстоящих задач.