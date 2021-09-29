Арестован экс-министр обороны Армении Давид Тоноян

Суд принял решение арестовать экс-министра обороны Армении Давида Тонояна на два месяца, сообщают армянские СМИ.

По словам адвоката Тонояна, Сергея Ованнисяна, экс-министр не признает себя виновным. Он выступил в зале суда с соответствующими объяснениями. Адвокат сообщил, что решение будет обжаловано в Апелляционном суде.

Уголовное дело, по которому проходит Тоноян, возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд ВС. Под арест отправлен и второй фигурант дела, торговец оружием Давид Галстян, известный как «Патрон Даво». Ранее он был задержан по обвинению в поставках Минобороны республики непригодных к использованию артиллерийских снарядов.