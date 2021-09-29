Сложный разговор главы МИД Ирана и посла Азербайджана

Согласно сообщению агентства IRNA, иранский министр пожелал успехов азербайджанскому послу в ходе его миссии в Тегеране и подчеркнул важность двусторонних отношений в рамках добрососедства.

Как сообщалось ранее, сегодня новый посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Исламской Республики Хосейну Амиру Абдоллахиану.

При этом глава иранского внешнеполитического ведомства выразил недовольство задержанием на территории Азербайджана двух иранских водителей.

Абдоллахиан также назвал проведение военных учений на своей территории суверенным правом каждого государства и отметил, что «Иран не потерпит присутствия и действий сионистского режима, направленных против его национальной безопасности, и предпримет необходимые шаги в этом отношении».

Али Ализаде, в свою очередь, подчеркнул важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ИРИ генерал Киюмерс Хейдари заявил, что сухопутные войска Вооруженных сил Ирана начинают учения в северо-западном регионе страны (провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан). По его словам, на учениях будут использованы гаубицы, беспилотники, вертолеты и бронетехника ВС Ирана.