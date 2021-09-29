Сложный разговор главы МИД Ирана и посла Азербайджана
Как сообщалось ранее, сегодня новый посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Исламской Республики Хосейну Амиру Абдоллахиану.
Согласно сообщению агентства IRNA, иранский министр пожелал успехов азербайджанскому послу в ходе его миссии в Тегеране и подчеркнул важность двусторонних отношений в рамках добрососедства.
При этом глава иранского внешнеполитического ведомства выразил недовольство задержанием на территории Азербайджана двух иранских водителей.
Абдоллахиан также назвал проведение военных учений на своей территории суверенным правом каждого государства и отметил, что «Иран не потерпит присутствия и действий сионистского режима, направленных против его национальной безопасности, и предпримет необходимые шаги в этом отношении».
Али Ализаде, в свою очередь, подчеркнул важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ИРИ генерал Киюмерс Хейдари заявил, что сухопутные войска Вооруженных сил Ирана начинают учения в северо-западном регионе страны (провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан). По его словам, на учениях будут использованы гаубицы, беспилотники, вертолеты и бронетехника ВС Ирана.