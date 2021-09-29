В ходе ознакомления с планом тактико-специальных учений отмечалось, что основное внимание было уделено совершенствованию навыков личного состава по проведению антитеррористических операций в зданиях, освобождению пленных и заложников.

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом. Как сообщает Минобороны Азербайджана, за учениями наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции.

Согласно сценарию учений, в целях создания паники среди населения члены диверсионной группы условного противника укрылись в заброшенном многоэтажном здании, захватив в плен нескольких гражданских лиц. Группы специального назначения, которым было поручено нейтрализовать террористов и освободить заложников, штурмовали здание, высадившись с вертолетов и бронемашин. Военнослужащему, получившему ранение в ходе выполнения антитеррористической операции, была оперативно оказана медицинская помощь, после чего он был эвакуирован на вертолете.

Проникшие в здание группы специального назначения продолжили операцию по обезвреживанию диверсантов. Применив методы ведения ближнего боя и огневой поддержки спецназовцы обезвредили диверсантов. Силы спецназа пресекли попытку условного противника совершить провокацию, уничтожили большинство диверсантов, захватили различные образцы оружия, взяли в плен нескольких террористов и освободили заложников.

В завершение учений, в которых в качестве наблюдателей и инструкторов принимали участие военнослужащие Вооруженных сил Турецкой Республики, состоялась церемония награждения.