14 и 18 октября ООН рассудит Азербайджан с Арменией

Международный суд ООН запланировал на 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией относительно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В пресс-релизе, который цитирует ТАСС, отмечается, что "слушания 14-15 октября будут касаться требования о введении временных обеспечительных мер, поданного Арменией". Слушания 18-19 октября будут касаться аналогичного требования, поданного Азербайджаном.

"В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате, - сказали в суде. - Одни судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи".

Азербайджан 24 сентября подал иск, в котором говорится, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения.