Барбадос выходит из-под власти британской короны

Парламент Барбадоса проголосовал за внесение поправок в Конституцию, в соответствии с которой королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой страны, сообщает агентство EFE.

Барбадос с населением около 280 тыс. человек получил независимость от Соединенного Королевства 30 ноября 1966 года. В 55-летнюю годовщину события государство станет парламентской республикой. Как отметила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, этот шаг был «хорошо обдуманным», напомнив, что переговоры о переходном этапе начались более двух десятилетий назад.

«Изменения позволят нам перейти к другому этапу нашего развития, позволяя народу Барбадоса сказать миру, что мы уверены в себе и несем полную ответственность за то, кто мы есть, и за то, что мы делаем», — подчеркнула она.

Она охарактеризовала инициативу как «простой, но функциональный законопроект», поскольку поправка к Конституции подразумевает только смену статуса государства и отказ от подчинения Елизавете II, но в остальном Основной закон не изменится.

Позже будут назначены выборы президента Барбадоса, добавила Моттли.

Население Барбадоса — около 280 тыс. человек. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году, но сохранил формальную связь с британской монархией. Первым премьер-министром страны стал Эррол Барроу.