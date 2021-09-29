Лукашенко журналистам CNN: «Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю...»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN прокомментировал домыслы насчет того, что Беларусь, развивая сотрудничество с Россией, может лишиться независимости и стать своего рода форпостом на западном направлении.

"Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, - сказал глава белорусского государства. - Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России - прим. БелТА) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят".

Александр Лукашенко заявил, что "у нас создана на западном направлении фактически единая армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим".

"Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - добавил Лукашенко.