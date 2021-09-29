Послы США и Израиля в Баку отправились в Красную Слободу

Сайт фонда пишет, что их сопровождали представители организации USA AID, занимающиеся помощью в восстановлении культурно-исторического наследия в странах мира.

Послы США и Израиля в Азербайджане - Эрл Литценбергер и Джордж Дик по приглашению президента Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева посетили поселок Красная Слобода в Губинском районе.

Экскурсию по Красной Слободе и по Музею горских евреев для дипломатов провели представитель Фонда СТМЭГИ Игорь Шаулов и исследователь горско-еврейской культуры Фуад Ахундов. Было решено, что одно из исторических зданий, расположенное в поселке, будет отреставрировано и воссоздано в своем первоначальном облике как еврейский дом 19 — начала 20 столетий. Содействие и помощь в реставрации окажут представители USA AID. Совместный проект Фонда СТМЭГИ, Музея горских евреев, посольств США и Израиля в Азербайджане будет реализован в рамках программы по сохранению и реставрации зданий, имеющих историческую ценность.

Послы США и Израиля записали свои впечатления об увиденном в Книгу памяти Музея. После этого гости с древнего тринадцатиарочного моста полюбовались красотой реки Гудиялчай и панорамой Красной Слободы.