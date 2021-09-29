В матче Лиги Европы «Легия» принимала английский «Лестер» и победила со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Махир. На 31-й минуте он выцарапал мяч у защитника и из пределов штрафной площади отправил его в ворота.

«Легия» одержала вторую победу в двух матчах в Лиге Европы и с 6 очками лидирует в своей группе. Напомним, две недели назад поляки в гостях обыграли московский «Спартак» - 1:0.

У российского клуба, который сегодня обыграл в гостях итальянский «Наполи» со счетом 3:2, 3 очка. У «Наполи» и «Лестера» по 1 очку.