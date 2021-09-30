Саркози не сдается
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что опротестовал решение суда Парижа, приговорившего его к одному году заключения за незаконное финансирование президентской кампании.
Комментируя вердикт, французский политик подчеркнул, что закон "в очередной раз был попран", передает РИА Новости.
Саркози также намерен до конца отстаивать свою невиновность и добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного ему исправительным судом Парижа. Он поблагодарил французов, выразивших солидарность с ним, передает ТАСС.
По словам политика, "вера в справедливость собственных требований дает ему силы, чтобы противостоять попыткам унижения".
Парижский суд вынес сегодня решение по делу о незаконном финансировании избирательной кампании президентом Николя Саркози в 2012 году. 66-летний политик, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, приговорен к году лишения свободы с отбыванием наказания вне тюрьмы и с предписанием носить электронный браслет.