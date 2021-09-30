Саркози не сдается

Комментируя вердикт, французский политик подчеркнул, что закон "в очередной раз был попран", передает РИА Новости.

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что опротестовал решение суда Парижа, приговорившего его к одному году заключения за незаконное финансирование президентской кампании.

Саркози также намерен до конца отстаивать свою невиновность и добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного ему исправительным судом Парижа. Он поблагодарил французов, выразивших солидарность с ним, передает ТАСС.

По словам политика, "вера в справедливость собственных требований дает ему силы, чтобы противостоять попыткам унижения".

Парижский суд вынес сегодня решение по делу о незаконном финансировании избирательной кампании президентом Николя Саркози в 2012 году. 66-летний политик, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, приговорен к году лишения свободы с отбыванием наказания вне тюрьмы и с предписанием носить электронный браслет.