Китай славится беспрецедентно жесткой политикой по отношению к своим экономическим партнерам и должникам просто так ничего не прощает. Характерна история, как в 2011 году Таджикистану был списан китайский долг в обмен на 1158 квадратных километров спорной территории.

Когда с 2013 года Китай стал продвигать идею грандиозного проекта, получившего название «Один пояс и один путь» или, более формально, «Организация международного сотрудничества Шелковый путь», кто-то обрадовался, а кто-то насторожился. Инициатива объединить в общее инфраструктурное и экономическое пространство огромную часть Евразии, в современных масштабах воссоздавая и продлевая древний купеческий путь, соединявший Китай и Европу, казалось, давала уникальную возможность развития бедным странам Азии. Но огромное недоверие к Пекину подсказывало, что все тут не так просто.

Американская исследовательская группа AidData в течение четырех лет изучала структуру долгов Китаю объемом в миллиарды долларов, в которые влезли десятки стран в рамках сотрудничества по проекту «Один пояс и один путь». Выяснилось, что 42 развивающиеся страны должны Китаю суммы, превышающие десять процентов своего ВВП. Среди них Лаос, Папуа Новая Гвинея, Мальдивы, Бруней, Камбоджа, Мьянма.

Что интересно, часть долгов проводятся не как государственные, а на получастной основе, что позволяет не указывать их в годовых отчетах перед международными организациями, такими, как Мировой банк. Например, именно таким образом финансируется строительство железной дороги, которая свяжет Лаос с Китаем. Так вот взятый кредит в 5,9 миллиарда долларов составляет около трети ВВП этой небольшой страны.

Аналитики AidData изучили больше тринадцати тысяч проектов в рамках «Одного пояса и одного пути», общей стоимостью свыше 843 миллиардов долларов. Из них приблизительно 385 миллиардов не учтены в официальной статистике, что не позволяет точно оценить размер долга этих стран перед Китаем.

Часто крупные китайские займы выдаются под будущее обеспечение товарами. Так 125-миллиардный кредит России обеспечен будущими поставками нефти и газа, как и 86-миллиардный кредит Венесуэлы. Страны, которые не могут себе позволить увеличивать свой финансовый долг, гораздо легче залазят в долг за счет будущих товарных поставок.

В то же время больше из политических, чем экономических соображений Китай идет на заключение долговых соглашений со странами, где существует большой риск невозврата. В этих случаях взвинчивается процент. Например, Пакистан кредитуется в среднем под 3,76% годовых, в то время как нормальная ставка считается в 1,1%. Зато это позволяет Пекину закрепить свое влияние в этой стране, которая чрезвычайно важна ему по геополитическим соображениям.

Понятно, что американцы, определив Китай в качестве своего главного глобального оппонента, нынче всячески пытаются ковырнуть составляющие китайского успеха и обратить всеобщее внимание на коварство Поднебесной. Но ведь и сказать, что китайского коварства не существует, было бы большой наивностью.