Азербайджанский певец умер от коронавируса

Умер заразившийся коронавирусом певец Саяд Ализаде. Об этом в соцсетях сообщили коллеги певца. 

С.Ализаде лечился в Центральном таможенном госпитале и был подключен к аппарату ЭKMO.