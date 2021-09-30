Азербайджанский певец умер от коронавируса
Умер заразившийся коронавирусом певец Саяд Ализаде. Об этом в соцсетях сообщили коллеги певца.
С.Ализаде лечился в Центральном таможенном госпитале и был подключен к аппарату ЭKMO.
Умер заразившийся коронавирусом певец Саяд Ализаде. Об этом в соцсетях сообщили коллеги певца.
С.Ализаде лечился в Центральном таможенном госпитале и был подключен к аппарату ЭKMO.
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