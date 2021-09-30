Отдел политики 30 сентября 2021, 23:18

Встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана имеет большое геополитическое значение и, несомненно, окажет влияние на стабилизацию ситуации в пространстве от Ближнего Востока до Южного Кавказа, сказал haqqin.az известный турецкий политолог, руководитель Центра стратегических исследований Кавказа профессор Хасан Октай. Примерно месяц назад, напоминает политолог, в Идлибе произошли события, ставшие причиной некоторой напряженности между двумя странами. Инициировав встречу на высшем уровне, Россия, видимо, предполагала послать определенный месседж турецкой стороне.

«Сейчас, когда президенты уже встретились и поговорили, градус взаимной настороженности по поводу Идлиба, несомненно, спадет. Причем за столом переговоров, очевидно, именно Москва выдвинула на первый план защиту каких-то своих интересов. И дело не только в Сирии, есть проблемы между сторонами и в связи с Ливией. Тем не менее при всех противоречиях наличествует весьма положительный фактор: между турками и русскими уже 100 лет не было военных конфликтов. Фактически со времен Первой мировой войны между ними не происходило вооруженных столкновений. Это создает хороший фон, чтобы решать острые вопросы взаимоотношений за столом переговоров. При этом несмотря на то, что Россия обозначила "красную черту" в Ливии, Сирии и особенно в Крыму, Турция придерживается своей стратегической политической линии во всех этих регионах. И это не мешает тому, чтобы два лидера лицом к лицу обсуждали и защищали свои позиции», - убежден Октай. Политолог считает, что политическая элита России сегодня стремится создать имидж страны, которой никто в мире не смеет противоречить. Но президент Эрдоган не стесняется давать оценки событиям, которые могут не понравиться в Москве. К примеру, лидер Турции называет Крым оккупированной территорией Украины. И эту его позицию стороны могут спокойно обсуждать на переговорах на высшем уровне. «То же касается и Карабаха, - подчеркивает эксперт. - Несмотря на исторические успехи Азербайджана в карабахском конфликте, еще остаются скрытые угрозы для Баку. Но Турция неуклонно демонстрирует решимость и последовательность в карабахском вопросе, неизменно оказывая поддержку Азербайджану. Поэтому и в России сейчас говорят о возможности совместной с Турцией плодотворной работе в этом регионе. В то же время, хотя Азербайджан сразу открыл Лачинский коридор, Иран тормозит открытие Зангезурской дороги. А это очень ценный транспортный путь для мировой торговли. Нежелание России видеть какого-то другого игрока в регионе Южного Кавказа и заявления МГ ОБСЕ о возобновлении своей деятельности создают определенные сложности. Эти проблемы тоже стали темой обсуждений в Сочи. Позиция Турции по Карабаху полностью идентична азербайджанской. Анкара ни при каких обстоятельствах не отойдет от этих позиций, будет отстаивать свои и Азербайджана интересы за столом переговоров с любыми геополитическими игроками».

В этом контексте, по мнению Хасана Октая, Москве следует рассмотреть возможности своего участия и в разрешении наблюдаемой в последнее время напряженности между ИРИ и Азербайджаном. РФ, предполагает он, стремится, чтобы вне ее контроля никаких механизмов в регионе не оставалось. Но у Азербайджана есть сильные и надежные союзники в лице Турции и Израиля. Таким же союзником сейчас выступает и Пакистан. И это положение ограничивает рычаги влияния в регионе России и Ирана. «Для Баку и Анкары очень важно реализовать перспективу выхода в другие тюркоязычные страны через Зангезурскую дорогу. Некоторые региональные державы, видимо, почувствовали в этом какую-то угрозу своим стратегическим интересам. Однако Турция последовательно выступает за открытие нового, короткого пути в Азербайджан и при этом стремится не задевать интересы Москвы и Тегерана. Сейчас сложилась уникальная за всю историю дипломатических отношений Турции и России ситуация. Обратите внимание, как категорична Москва в вопросах отношений с Украиной, Беларусью или Крымом. А вот во взаимоотношениях с Турцией РФ не демонстрирует такую безапелляционную позицию, а действует осторожно и прагматично. Вызвано это тем, что Турция, будучи ведущей в регионе страной и членом НАТО, способна сказать альянсу «нет» и осуществлять с Россией сотрудничество по многим направлениям. Так что подобная деликатность в отношениях с Турцией связана с тем, что в Москве оценили ее геополитический вес и серьезные перспективы сотрудничества с Анкарой. Возможно, за закрытыми дверями, на переговорах и звучат голоса на повышенных тонах, но пока отношения между Анкарой и Москвой не только не привели к конфликтам, а напротив, стороны демонстрируют способность договориться по самым актуальным вопросам», - утверждает Октай. Как полагает опытный политолог, пока сложно сказать, кто вышел с переговоров победителем. Россия и Турция, безусловно, переживают период позитивного развития отношений, однако и подводных камней достаточно много. «В турецко-российских связях есть положительные моменты, касающиеся роста туризма, строительства АЭС в Аккую, покупка Анкарой модернизированных версий и даже производство в Турции систем C-400 и др. Именно поэтому, несмотря на позицию Эрдогана по Крыму, отношения между Москвой и Анкарой развиваются в хорошем русле, и вряд ли что-либо способно повлиять на их положительную динамику в долгосрочной перспективе», - отмечает он.