Экс-главу Евлаха осудили на 7 лет и 3 месяца

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова, передают местные СМИ.

Согласно сообщению, Самедов приговорен Шекинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Он был задержан в зале суда.

Ранее Самедов был освобожден из-под стражи из-за проблем со здоровьем и перенес операцию на сердце.

Бывший глава Исполнительной власти Евлаха был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.