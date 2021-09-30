Влиятельная британская компания отказалась от прав на рудник в Кельбаджаре

Накануне haqqin.az сообщил, что компания Anglo Asian Mining plc подписала соглашение с правительством Азербайджана, которое предоставляет ей три новых концессии общей площадью 882 квадратных километра.

Однако, в сообщении Anglo Asian Mining подчеркнуто, что в рамках соглашения с правительством Азербайджана компания отказалась от прав на рудник Союдлю (Зод) в Кельбаджарском районе.

«Это следует из оценки компанией рисков безопасности месторождения и значительных капитальных затрат, необходимых для разработки рудника в долгосрочной перспективе», отмечает компания. В то же время компания ведет переговоры с правительством Азербайджана о получении альтернативной разведочной территории в Кельбаджарском районе.