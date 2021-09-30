Премьер Франции поддержал Саркози

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил личную поддержку экс-президенту страны Николя Саркози, приговоренному парижским судом к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала TF1 Кастекс подчеркнул, что как глава правительства страны не может комментировать решения суда. Вместе с тем он выразил Саркози дружбу и симпатию. Премьер пояснил, что два года работал в администрации Саркози и знает его «преданность своей стране».

В четверг суд Парижа приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Политику позволили отбывать наказание вне тюрьмы. Он будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом. По версии следствия, экс-президент потратил на избирательную кампанию 43 миллиона евро. Он знал о пороге расходов на избирательную кампанию, но превысил его почти в два раза.