Убыточный год для Шекинского шелкового комбината: недосчитали 600 тысяч манатов

Шекинский шелковый комбинат (ООО “Azərİpək”) по результатам 2020 года потерпел убытки на сумму 268,3 тыс. манат. На начало этого года неоплаченные убытки комбината достигают 600 тыс. манат, ссылается ИА «Туран» на финансовый отчет компании.

В прошлом году ООО “Azərİpək” выручило от продажи шелковых изделий 2 млн 327 тыс. манат при себестоимости 2 млн 122 тыс. манат. Еще 173,8 тыс. манат поступило от продажи лома черных и цветных металлов. На содержание административного аппарата потрачено за год около 650 тыс. манат, в том числе на фонд заработной платы – 487 тыс. манат. При этом на заработки сотрудникам компании, занятых непосредственно производственной деятельностью направлено 1,1 млн манат. Это, в конечном итоге, обернулось для предприятия очередным убыточным годом.

За год Азербайджанской промышленной корпорацией (АПК) - учредителем ООО “Azərİpək” – вложено в его капитал около 3 млн манат. Еще 530 тыс. манат предоставил комбинату в качестве оборотных средств.