Ученые рассказали о новой мутации COVID: вакцины не действуют

Вариант вируса COVID-19 R.1, который, по мнению ученых, более заразен и может обходить современные вакцины, уже обнаружен в 35 странах. Израильский «Курсор» пишет, что в США он был обнаружен в доме престарелых в штате Кентукки в марте и с тех пор распространился в 47 американских штатах.

Новая версия также была обнаружена в Японии и содержит мутацию, которая обходит защиту антител, имеющуюся даже у полностью вакцинированных людей. По данным сети сообщений о вирусных инфекциях GISAID, по состоянию на 22 сентября в мире было выявлено 10 567 случаев R.1.

По количеству инфицированных лидируют США и Япония — 2259 и 7519 человек соответственно.

R.1 содержит мутацию W152L в области белка spike, который является мишенью для антител. Поэтому, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, это может снизить его эффективность.