Радостное сообщение, не правда ли? Первая сотня абонентов в дорогом для каждого азербайджанца городе, где полноценная жизнь пока еще не налажена. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева процесс строительства первого жилищного комплекса в городе займет год-полтора, после чего начнется процесс возвращения в город гражданского населения. Но для возвращения сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев, в том числе и шушинцев в родные края предстоит создать инфраструктуру, построить жилье, объекты административного и социального назначения...

ОАО «Азеришыг» активировало абонентские коды в категории «население» на освобожденных от армянской оккупации территориях, в том числе в городе Шуша. Замдиректора департамента по работе и электронному управлению Службы ASAN Иса Исазаде заявил, что с июня этого года началась регистрация новых абонентов в категории «население» в Шуше. Эти абонентские коды состоят из 15 символов. В настоящее время у ОАО «Азеришыг» более 100 абонентов в Шуше.

Особенно отличаются в восстановлении края энергетики – как «Азерэнержи», так и «Азеришыг». Недавно президент И.Алиев заявил, что к концу текущего года будут завершены электромонтажные работы на всех освобожденных землях. Электричеством будет обеспечен весь регион. И если «Азерэнержи» наладил в немыслимо короткие сроки работу отремонтированных ГЭС, построил ряд подстанций, провел в регион в тяжелейших условиях высоковольтные ЛЭП, то «Азеришыг», согласно концепции «Умная сеть», осуществил экономическое обоснование современных, более устойчивых двухступенчатых 110/35-киловольтных сетей. В сетях такого типа упрощается схема электроснабжения, в разы возрастают надежность и рентабельность, до 6 лет сокращается срок строительства, экономится время для проектирования и документирования. К тому же при этом высвобождаются более 60 тыс. гектаров полезных земельных площадей. А изготовленные из современного стекловолокнистого, композитного материала опоры – устойчивы к суровым климатическим и эксплуатационным условиям, к тому же требуют меньше расходов. В целом применение современных технологий повысит устойчивость сети электроснабжения и сэкономит крупные финансовые средства.

Еще тысячи гектаров плодородных земельных участков ОАО «Азеришыг» оставит на освобожденных территориях землепользователям путем прокладки изолированных и защищенных линий электропередачи напряжением 35 кВт. По словам руководителя пресс-службы ведомства Вагифа Мустафаева, охранной зоны у этих линий практически нет. Если у старых проводов охранная зона составляла минимум 30 метров, то у новых изолированных проводов она отсутствует совсем.

Причина буквально авральной работы энергетиков ясна. Потребность в электроэнергии растет с каждым днем. Достаточно отметить, что в режиме онлайн уже обращаются в Службы ASAN предприниматели с освобожденных территорий. До сих пор около 20 предпринимателей из Карабаха подали заявки на обеспечение их электроэнергией. Из них двенадцать только в городе Шуша, остальные - в других городах и районах. В основном речь идет о владельцах крупных маркетов, заправочных станций и прочих предприятий.