В Азербайджане смягчается карантинный режим

С 1 октября в Азербайджане снимаются некоторые ограничения, введенные в рамках принятых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане. Такое решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров 24 сентября.

Согласно постановлению Кабинета Министров, с 1 октября решено возобновить работу:

− центров отдыха и развлечений (в том числе клубов), а также детских развлекательных заведений (в том числе на бульваре и в парках);

− объектов культуры (в том числе концертных залов), а также конференц-залов, кинотеатров и театров при условии заполненности на 50%;

− детских и других развлекательных заведений в крупных торговых центрах, включая кинотеатры, при условии заполненности не более 50%.

Все объекты, деятельность которых восстанавливается, смогут работать до полуночи.

Лица старше 18 лет будут иметь доступ в закрытые помещения этих объектов при наличии COVID-паспорта. Те, кто по определенным причинам не может пройти вакцинацию, должны будут предъявить сертификат о противопоказаниях.

На все вышеперечисленные объекты распространяется требование об обязательном вакцинировании 80% всех сотрудников либо наличии у них иммунного сертификата, либо сертификата о противопоказании.

Общественный транспорт на территории Азербайджана сможет работать и по выходным. Возобновляется также деятельность регулярных пассажирских автомобильных и железнодорожных перевозок между городами и районами. При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов Азербайджана, за исключением регулярных пассажирских перевозок между Баку и Сумгаитом, Апшеронским районом, пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, с 1 октября 2021 года должны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года − вторую дозу либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.