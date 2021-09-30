Что же происходит в армянской экономике? Расходы государства в первом квартале составили 1 трлн драмов (1 доллар стоит чуть меньше 500 драмов) вместо первоначально запланированных 877 млрд драмов, а реализация средств - 86,6%. Тем не менее, это на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит же госбюджета оказался скромнее, чем было изначально запланировано.

Завершается третий квартал, а министр финансов Армении Тигран Хачатрян отчитался на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального собрания лишь по итогам первого квартала. Хотя почему-то напоминал и про второй квартал. Ну, ладно со сроками, но и суть его отчета не выдерживает никакой критики. Потому, видимо, и скачет он с квартала на квартал.

«Мы с начала года прогнозировали, что полугодовой дефицит (первый переход с первого квартала на полугодие) составит порядка 179 млрд драмов. В пересмотренном проекте бюджета было указано, что дефицит составит 262 млрд драмов. Однако, несмотря на все негативные прогнозы, он составил лишь 75,5 млрд драмов», - отметил глава Минфина. Нетрудно догадаться, что более «нескромный» дефицит бюджета по итогам первого квартала министр попросту скрыл от внимания депутатов. А причина, по которой министр не стал раскрывать перерасход бюджета более чем на 13% от запланированного объема, кроется в большом аппетите при малых доходах.

А чтобы еще больше запутать депутатов, министр вновь ринулся с экскурсом в первый квартал. Хачатрян вспомнил, что негативные экономические последствия эпидемии коронавируса и войны в Карабахе продолжили проявляться и в 2021 году (хотя проявляться они будут еще долго). В первом квартале индекс экономической активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2%, что в основном связано с глубоким спадом в сфере услуг. В итоге, отрицательный вклад промышленности и торговли составил соответственно 0,9% и 0,7%. А скрывать ему есть что. Спад в сфере промышленности составил 3,9%, причем, спад в обрабатывающей промышленности вызван сокращением внешнего спроса на 7,3%. Снижения производства произошло в основных сферах промышленности: ювелирных изделий - 6,2%, табачных изделий – 3,7%, цветных металлов – 1,8%.

А успехов мало, да и те министр не раскрывает, и снова перепрыгивает во второй квартал, манипулируя при этом показателями. Мол, самый высокий рост в первом полугодии был зафиксирован в сфере услуг и торговли, хотя в первом квартале именно эти сферы, по его же словам, толкали экономику вниз к пропасти. Рост в этих сферах, видимо, произошел только за счет повышения цен на внутреннем рынке буквально на все товары. По этой же причине, наверное, удалось достичь относительно «неплохих показателей» в строительстве, сельском хозяйстве, причем, только в растениеводстве. «А промышленность страны живет лишь благодаря активной эксплуатации горнодобывающей промышленности, а также открытых карьеров», - говорит министр, ни словом не обмолвившись о том, какой ущерб их работа наносит окружающей среде – азербайджанские экологи бьют в набат, призывая мировую общественность оказать давление на Ереван в свете загрязнения реки Охчучай.

Зато на обслуживание госдолга за полугодие выделено 87 млрд драмов, что на 7,3 млрд драмов больше аналогичного прошлогоднего показателя. Но даже при этом не удалось выплатить 3,7% запланированных погашений. А вот объемы выдачи кредитов в последние месяцы существенно сократились. Министр это объясняет тем, что за полгода существенно возросли налоговые платежи – рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,3%. Косвенно намекая на оживление экономики, он не обращает внимания на то, что рост экономики требует и увеличения кредитования.

Но вот об одной «мелочи» министр позабыл. Правительство Армении одобрило программу мероприятий по отчуждению госрезервов драгоценных металлов и драгоценных камней агентства «Государственное казначейство драгоценных металлов и драгоценных камней» Минфина на 2022-2024 годы. Законопроект предусматривает отчуждение неликвидных предметов в Государственном казначействе посредством публичных аукционов. Причем, предусмотрена продажа предметов, в первую очередь, «классическим» путем (с постепенным повышением стартовых цен), а затем – «голландским» способом (с понижением стартовых цен). На аукцион будут выставлены алмазы, бриллианты, золото, изумруды и изготовленные из них украшения на сумму в 1,5 млрд драмов.

Хорошо знакомая ситуация: когда совсем припечет, постепенно выносятся на продажу бережно охраняемые драгоценности. Не умирать же с голоду?! Стоило ли лгать собственной стране, перепрыгивая с квартала на квартал?